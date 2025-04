Ana Rosa sorprende y devela algo inédito en su programa: la experiencia paranormal que vivió en primera persona

Los programas de televisión suelen vivir constantes modificaciones de contenido con el objetivo de mejorar sus audiencias y mantener al espectador siempre informado y entretenido. Hace unos días conocíamos el cambio de dirección en 'El programa de AR' y esta mañana nos hemos sorprendido con alguno de los contenidos tratados en el magacín.

Y es que los espectadores se han podido sorprender esta mañana al ver que Ana Rosa y sus colaboradores trataban una curiosa historia d eun hombre que asegura que el fantasma de su suegra provoca extraños sucesos en su casa. Un caso que han valorado expertos en la materia y ante el que Ana Rosa Quintana contaba la experiencia de una amiga, algo ante lo que ella era escéptica pero que acabó viviendo en primera persona.

"A una amiga mía le pasó", decía Ana Rosa Quintana. La presentadora narraba que no podía darnos el nombre de su amiga pero sí contarnos que ella y su familia compraron una casa de tercera mano y no tardaron en empezar a suceder cosas extrañas: "Eran cosas como olores, cambios de cosas, a molestarle porque se supone que debía ser una habitante que había estado en esa casa y no quería a los nuevos inquilinos", decía.

Cuando la presentadora decidió acudir a la casa de su amiga para comprobar lo que decía, se lo tomó con mucha ironía, tal y como lo contó en su programa: "Yo fui con cachondeo y digo '¿Qué? ¿Cómo lo llevamos?...". Sin embargo, la periodista fue sorprendida cuando al cabo de unos segundos escuchó un estruendo: "De repente, un jarrón chino enorme hace '¡Boom!' y explota".

Por última, Quintana quiso aclarar que su amiga y su familia decidieron poner en venta la casa: "Se marcharon"