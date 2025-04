Los colaboradores de ‘Espejo Público’ se ceban con Bertín Osborne tras su debut en ‘Tu cara me suena’: estas son sus críticas

La primera gala de la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’ dejó muchas actuaciones para el recuerdo, pero también provocó un aluvión de opiniones en otros platós. Una de las más comentadas fue la de Bertín Osborne, que sorprendió a muchos al meterse en la piel de Omar Montes. Eso sí, no todos quedaron satisfechos con su interpretación.

En ‘Espejo Público’, el análisis no fue precisamente amable. “Le veo flojito, eh”, arrancó Gema López, dando el pistoletazo de salida a una ronda de críticas. Miquel Valls coincidía: “Caracterizado muy bien, pero al final hizo de Bertín Osborne”. Una impresión compartida por Laura Fa, que no dudó en preguntar: “¿Por qué no intentó imitarlo?”.

Pilar Vidal, generalmente más comedida en sus valoraciones, también se sumó al debate: “No le imitó en los gestos. El tamaño tampoco era el suyo”, señaló, para finalmente darle un “seis raspado”. Solo Susanna Griso trató de salvarle con una apreciación a su favor: “Bertín no utiliza autotune y canta mejor que Omar”.

Pero Gema fue contundente en su réplica: “Bertín no puede cantar de Bertín. Lo suyo es que la voz se parezca a la de la persona que estás imitando”. Una valoración que contrasta con la del jurado del talent show, que colocó al andaluz entre los tres mejores de la noche, por detrás de Melani y Mikel Herzog.