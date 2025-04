Una nueva vida llega a 'La promesa' tras el parto de Catalina

Avance del capítulo 571 del lunes 7 de abril

El encuentro entre Simona y Antoñito no consigue acercar posturas por el férreo rechazo del hijo a hablar con su madre. Tras su caída a caballo, Curro arrastra alguna secuela, pero lo que más le obsesiona es la certeza de que alguien quiso acabar con su vida. Esto es algo difícil de demostrar, porque…¡han desaparecido las pruebas!

Manuel ya ha tomado una decisión definitiva respecto a su futuro, ¿serán buenas noticias para la familia? El heredero del marquesado intenta, una vez más, hacer cambiar de postura a Catalina respecto a Adriano, quien no duda en volver por palacio para que la señorita le dé una oportunidad. Vera aprovecha una visita a Luján para ver a Dieguito, el hijo de Pía, pero un suceso inesperado trunca su deseo.

Avance del capítulo 572 del martes 8 de abril

Pía, angustiada por la desaparición de su hijo, decide actuar rápido: ¡hay que buscarlo por todas partes! En ese momento y de forma inesperada, alguien en palacio aparece con él, lo que genera muchas preguntas entre el servicio. Leocadia sigue haciéndose con el control de la casa e invita a Alonso a dar un paseo por Luján. Lorenzo solivianta a Jacobo por dejarse ningunear por Martina. Finalmente, el prometido considera que lo mejor es irse a ver a sus padres. Manuel, Martina y Alonso obligan a Catalina a que la vea el médico y esta rechaza, una vez más, a Adriano.

Rómulo decide mantener a Antoñito en La Promesa para que arregle las cosas con su madrey Samuel fuerza otro encuentro. ¿Tendrá resultados? María Fernández no puede olvidarse de Jana, todo le recuerda a ella y, por ello, se plantea abandonar La Promesa. Teresa advierte a Samuel de la decisión de la doncella. Durante su investigación, Curro ha llegado a una conclusión: para descubrir qué le pasó a su hermana, tienen que desenterrar a Jana.

Avance del capítulo 573 del miércoles 9 de abril

A pesar de que Antoñito está en La Promesa, más cerca de Simona, sus posturas siguen muy alejadas. Lope trata de animar a su compañera como puede, pero no es fácil. El ánimo de Alonso mejora tras su paseo con Leocadia. Lorenzo, sin embargo, manifiesta su disgusto al respecto de esa cita. Una cita es lo que a Adriano le encantaría tener con Catalina, pero Martina lo intercepta para dejarle clara la situación.

La decisión de María Fernández de marcharse del palacio ha llegado hasta Samuel, que habla con ella para intentar que cambie de idea. Ana se ha convertido en una heroína por rescatar a Dieguito y se ha ganado, aparentemente, el cariño de todos en el servicio.

Avance del capítulo 574 del jueves 10 de abril

Manuel le aclara a su padre y a Martina que no se va a Italia y les cuenta su plan: seguir con el negocio de la aeronáutica, pero desde España, y ayudar económicamente a reflotar La Promesa. Martina convence a Adriano de que no se vaya y de que le dé otra oportunidad a Catalina. Poco a poco, la familia empieza a descubrir que Leocadia ha ocupado la habitación de Cruz y las reacciones no tardan en llegar.

María Fernández, decidida a marcharse del palacio, escribe su carta de renuncia. Por suerte, aparece Lope para intentar impedir que cometa una locura. Candela abronca a Antoñito por la actitud que tiene hacia su madre y este se marcha del palacio sin decir nada a nadie. Empujada por Curro y Teresa, Pía se decide a hacer algo que puede llevarla a prisión en vida y al infierno en muerte.

Avance del capítulo 575 del viernes 11 de abril

Pía vuelve muy afectada tras su hazaña en el cementerio… ¿habrá encontrado las respuestas que buscaba? Camino de la locura anda Manuel, pero mantiene la cordura suficiente para pedirle a María Fernández que no se marche de La Promesa. Curarse en salud es lo que busca Samuel con Petra: el sacerdote sigue acercando posturas con el ama de llaves. Fiel a su postura se mantiene Catalina, que no quiere saber nada de Adriano. Los dos tienen un desencuentro con consecuencias dramáticas para la salud de ella: ¡se ha puesto de parto!