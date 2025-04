El plató de 'Fiesta' se llena de lágrimas y emoción con la vuelta de Belén Rodríguez tras su lucha contra el cáncer

El plató de 'Fiesta' estuvo marcado esta tarde por las lágrimas de la presentadora y sus colaboradores al recibir de nuevo a Belén Rodríguez con nuevo look tras su lucha contra el cáncer.

La colaboradora abandonó el espacio en noviembre del año pasado y hoy en su vuelta ha concedido una entrevista llena de emoción.

"La vida a veces se desborda de luz pero otra veces pone, incluso a quienes más brillan, a prueba. Era noviembre cuando Belén nos contaba con gran entereza que debía ausentarse de 'Fiesta' para enfrentarse a un cáncer. Era invierno, pero ahora regresa por primavera y nosotros solo queremos decirle lo muchísimo que la hemos echado de menos", decía Emma García para recibir a su compañera.

"Estoy muy blandita, pensaba que estaba mejor pero me he dado cuenta al entrar en Telecinco de que sigo un poco triste", reconoció visiblemente emocionada y con la voz temblorosa.

Además, Rodríguez se ha abierto para contar cómo ha vivido estos meses tan complicados: "Me tuvieron que poner tratamientos muy fuertes, me inyectaron fentanilo y hasta tuve alucinaciones. No tenia miedo, pero un día tenía ganas de llorar y no podía del dolor que sentía".