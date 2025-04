Àngel Llàcer regresó a 'Tu cara me suena' muy emocionado tras su baja médica: "Tenía mucho miedo"

'Tu cara me suena' volvió anoche con éxito arrollador a Antena 3. Un regreso que a su vez estuvo marcado por otro regreso: el de Àngel Llàcer, miembro del jurado del programa.

El humorista catalán volvía a su programa después de causar baja a mitad de la temporada anterior tras la infección que le llevó a quirófano hace aproximadamente un año. Así que anoche quiso aprovechar para tener unas emotivas palabras en su regreso.

"Quiero hacer un paréntesis porque para mí, esto que va a pasar ahora es muy importante", comenzó diciendo el presidente del jurado. "Va a ser la primera valoración que voy a hacer después de haber estado enfermo. Hoy tenía mucho miedo de volver, muchísimo, porque yo en el hospital, que lo pasé tan mal, siempre les decía a los doctores 'yo tengo que ir a 'Tu cara me suena'' y me miraban con una cara como diciendo 'tú no vas a volver a 'Tu cara me suena'", decía emocionado.

"Para mí volver significaba estar curado del todo", decía antes de recordar el vídeo que grabó para la final de la anterior edición. "En ese vídeo decía que volvería el día que yo me sintiera superpoderoso. Hoy me siento superpoderoso y yo creo que es por el amor que he recibido", dijo agradecido para concluir exclamando: "¡Viva la vida y viva Tu cara me suena!".