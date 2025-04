'La que se avecina' comienza la producción de la temporada 16 y confirma a estos miembros del reparto

'La que se avecina' tiene asegurada su continuidad por dos temporadas más, y según ha publicado su creador Alberto Caballero, Contubernio ya ha arrancado la producción de la decimosexta tanda de capítulos. El guionista ha subido una fotografía a su perfil de X (antes Twitter), donde se puede confirmar la continuidad de muchos de los actores en los nuevos episodios.

El productor ejecutivo afirmaba que "aún no estamos todos, pero ya estamos en marcha", dejando claro que si alguno de los actores no aparece en la fotografía no significa que no continue en la serie, a pesar de que sí hay ya alguna baja confirmada en los capítulos que empiezan a grabarse ahora.

Por el momento en la fotografía aparecen parejas como la de Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, Pablo Chiapella y Eva Isanta, Raúl Peña y Ana Arias o Carlos Chamarro y Rocío Marín, así como otros actores como Loles León, Félix Gómez, Carlota Boza, Elisabet Larena, Ainhoa Larrañaga, Margarita Asquerino, Mamen García, Nacho Guerreros o Petra Martínez.

Además, según ha podido confirmar YOTELE, Miren Ibarguren, María Adánez y Paz Padilla también continuarán formando parte del elenco de la serie en su temporada 16, aunque no han podido acudir a la primera lectura de guion por otros compromisos profesionales.

Aunque por ahora solo se conoce la baja permanente de Fernando Tejero, que ya apareció en dos únicos capítulos en la temporada anterior, falta por conocer la continuidad de otros actores míticos como Luis Merlo o Carlos Areces, entre otros.