La forma de hablar de los gibraltareños en televisión hipnotiza a las redes: "I don't want my children to be el coñazo, hablando malamente"

Un vídeo extraído de la televisión local de Gibraltar se ha convertido en uno de los fenómenos virales de la semana. El motivo no es una noticia especialmente impactante, sino la forma en la que se expresan los protagonistas, que hablan con una mezcla absolutamente fluida de español e inglés que ha dejado a los espectadores en estado de hipnosis.

"If I have to be the bad guy, I will be the bad guy. And if you want to hate me, hate me si quieres, yo te pago therapy cuando seas mayor, no pasa nada", comenzaba diciendo la invitada a un debate sobre la actitud de los jóvenes en la actualidad. "Porque I don't want my children to be el coñazo, hablando malamente. I don't want them to be a problem for somebody else", comentaba en un acento casi hipnótico, mezclando el mítico inglés con el andaluz de Cádiz. La mujer finalmente se preguntaba si "Am I gonna succeed? No lo sé. There's a lot against me".

La mujer continuaba diciendo que "the truth is que me da mucho coraje cuando we are trying to teach them something and then somebody comes along and goes 'ay'", añadiendo que "yo quiero que sean independientes y se den de valer por sí solos. Yo he trabajado con mucha gente joven y no tiene los basics, no tienen educación. Todo es '¡qué heavy!', '¡Qué pesada eres!".

La grabación ha reabierto un viejo tema de debate: el llanito, el particular dialecto que se habla en Gibraltar y que combina vocabulario inglés con estructuras propias del español andaluz. Lejos de ser una rareza aislada, el vídeo muestra una realidad cotidiana en el Peñón. El contacto diario entre dos lenguas ha dado lugar a una forma de comunicarse que muchos consideran casi mágica.