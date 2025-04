Belén Rodríguez da un paso en su enfermedad y se somete a este cambio de look

Cinco meses después de desaparecer de la televisión por motivos de salud, Belén Rodríguez ha dado un paso más en su recuperación. La colaboradora ha reaparecido en sus redes sociales con un vídeo en el que muestra cómo cubre las canas acumuladas durante este tiempo, un gesto simbólico con el que da por iniciado un nuevo capítulo en su vida: “No he podido teñirme durante tres meses por los tratamientos a los que me he sometido. Tampoco he podido hacer otras muchas cosas. Poco a poco voy volviendo a mi vida, y no imaginaba qué sentiría tanto vértigo”.

“Ya hace cinco meses que tuve que parar y cambiar radicalmente mi vida. Ahora todo vuelve a empezar”, escribe Belén en la publicación, en la que agradece a su estilista, Manuel Zamorano, el resultado final. “Crucemos los dedos y saltemos”, concluye la colaboradora, que con este mensaje deja entrever que se encuentra más animada y con fuerzas para retomar su actividad pública.

Fue en noviembre de 2024 cuando anunció su retirada temporal tras ser diagnosticada con un tumor maligno en la garganta. Desde entonces, ha atravesado un duro tratamiento con sesiones de quimioterapia y radioterapia que la obligaron a desaparecer del foco mediático. Durante este proceso, Belén ha contado con el apoyo de sus amigos más cercanos y ha ido actualizando su estado a través de las redes, mostrando una actitud combativa.

La imagen compartida esta semana, en la que vuelve a ponerse en manos de su estilista de confianza, marca un punto de inflexión. Belén Rodríguez no solo cubre sus canas, sino que recupera parte de la normalidad que perdió al inicio de su enfermedad. Un pequeño gesto que, para ella, significa un salto importante: el regreso a su vida, poco a poco, y con la esperanza de que lo peor haya quedado atrás.