'Supervivientes' vive la marcha sorpresa de dos concursantes: así fueron las dos salidas

‘Supervivientes 2025’ vivió este domingo una noche de sobresaltos con la primera expulsión definitiva y un inesperado abandono voluntario. Samya Aghbalou fue la elegida por la audiencia para poner rumbo a casa, mientras Rosario Matew decidió dejar el reality tras activar el protocolo de abandono.

La concursante no logró reponerse anímicamente y, pese a los intentos de su familia, su pareja y hasta Sandra Barneda por convencerla, no cambió de opinión: “Me sorprendo porque no me lo esperaba. Esta experiencia es mucho más difícil de lo que te puedan contar. Físicamente estoy bien, pero me siento atrapada. Es una herida que no se ve y necesito curarme en casa”, explicó entre lágrimas.

En paralelo, el duelo por la permanencia en Playa Misterio enfrentó a Samya, Manuel, Ángela y Nieves. Esta última ganó la prueba de líder y se libró del riesgo. Manuel fue el primer salvado y, finalmente, Ángela fue elegida por el público para continuar. “Estoy bien porque me he ido con un grupo en el que realmente me he sentido cómoda. Alguien tenía que ser la primera expulsada”, comentó Samya con deportividad.

Más allá de las salidas, la prueba de recompensa encendió los ánimos. Damián, Pelayo y Borja ganaron el juego y optaron por comerse la pizza entre ellos, desatando la indignación del resto. Joshua fue más allá y acusó directamente a Makoke: “Entró comida al programa. En su chaqueta tenía dos barritas de proteínas”. Makoke negó la acusación y se defendió ante las cámaras: “Sí conté que tenía dos barritas que me dieron mis hijos, pero no me las llevé. Me dio miedo y las saqué. Me parece supersucio y rastrero que digan eso de mí”. La tensión quedó en el aire y sin resolverse.