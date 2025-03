Terelu Campos, muy impactada en con la nueva imagen de Paola Olmedo, no es capaz de reconocerla: "No la he visto en mi vida"

La semana pasada, Paola Olmedo sorprendía a todos con su cambio radical: aparecía irreconocible tras su operación maxilofacial, con cierto parecido a algunas famosas. Ahora, Terelu Campos queda impactada con la nueva imagen de la exnovia de su sobrino y no es capaz de reconocerla.

Y es que la tertuliana pisó ayer el plató de 'Supervivientes' después de haber estado 18 días en Honduras conviviendo con el resto de concursantes. Terelu se reencontró en la gala con Jorge Javier Vázquez, justo después de que Montoya repitiera su carrera, esta vez en Honduras. Y el presentador quiso sorprenderla con la nueva imagen de Paola Olmedo sin decirle que era ella.

"No la he visto en mi vida", decía la colaboradora de 'De viernes'mientras miraba fijamente la fotografía en pantalla. "Tú te has ido de 'Supervivientes' y tu puesto lo tiene que ocupar otra persona", le había dicho el Vázquez bromeando antes de ponerle la imagen de Paola. "La otra persona es una actriz emergente española. La vas a ver en el pantallón, a ver si la reconoces. Ha protagonizado varias películas, ha salido en 'Élite'...", continuaba diciendo el showman. "Yo no la he visto, yo no sé quién es esa señora", inistió Terelu.

Segundos después, Jorge Javier ha resuelto el misterio ostrándole la portada completa de la revista 'Lecturas'. Terelu podía leer entonces el titular: 'El radical cambio de la exnuera de Carmen Borrego: la nueva cara de Paola tras una cirugía extrema'.

"¿Perdona? ¿Pero qué se ha hecho?", exclamaba la Campos incrédula. "Todo", le contestaba el presentador. "Es otra mujer diferente, no tiene nada que ver. He visto ahí en el titular que dice que su madre no la conoce. Nos ha jodido. ¡Cómo la va a conocer!", sentenciaba Terelu.