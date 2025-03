Rayden se baja del Benidorm Fest tras la victoria de Melody: "No me compensa"

Rayden ha confirmado su adiós definitivo al comité de selección del Benidorm Fest, el festival de RTVE que elige al representante de España en Eurovisión. Después de participar como candidato en 2022 y ejercer como asesor en las dos últimas ediciones, el artista ha decidido dar un paso atrás. Y lo hace, asegura, decepcionado con la deriva del certamen y, sobre todo, con el entorno que lo rodea.

“No me compensa. Cuando al sector eurofán no les gusta algo lo viven de manera nociva. Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por la de otras personas”, ha declarado en una entrevista con El País. Su decisión llega semanas después de que Melody se alzase con la victoria con "Esa diva", una canción que, según Rayden, no representa su visión para el concurso.

“Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo”, afirma, en alusión a las declaraciones previas de la cantante andaluza, que había asegurado que transformaría su propuesta en caso de resultar ganadora. Lejos de escuchar la nueva versión de la canción, Rayden confiesa: “No la he escuchado, te lo juro”.

El rapero ha aprovechado la ocasión para exponer una crítica más amplia sobre la música en España y la falta de confianza en los artistas nacionales: “Porque España es un país inseguro. Hay mucho complejo con lo nuestro y estamos esperando a tirar por la borda el trabajo de un artista. Como te presentes a Benidorm Fest y no lo hagas bien, puedes dinamitar tu carrera”.

Su salida, aunque abrupta, no ha sido una sorpresa total. Apenas dos días después de la final del Benidorm Fest 2025, ya publicaba una despedida encubierta en redes sociales: “Ha sido una aventura bonita estos dos años como uno de los asesores de un festival tan potente y exigente como es el Benidorm Fest. Y mucha suerte a la ganadora en Basilea”.

Sin embargo, también dejaba entrever el desgaste sufrido por las críticas que ha recibido: “Creo que está siendo desmedido el odio que estoy recibiendo por parte de un pequeño sector eurofan”. Y remataba con una reflexión: “Quizás, no debería compartir la ilusión por este festival. Esto genera expectativas que pueden volverse en mi contra, asumo el mea culpa, pero me puede la ilusión”.