“Me da pena marcharme”: la actriz más temida de ‘La promesa’ rompe su silencio

Con la reciente muerte de Jana, los fieles de 'La promesa' han tenido que enfrentarse a una nueva despedida: la de Eva Martín. La actriz cierra su etapa como Cruz Luján, la gran villana de la serie diaria de La 1, tras más de 500 episodios. Aunque el creador Josep Cister no descarta un posible regreso —"Ya se verá. Que estén atentos porque la marquesa va a dar mucho juego"—, lo cierto es que la actriz ya ha grabado sus últimas secuencias y ha dicho adiós a sus compañeros.

"Me da mucha pena marcharme", ha reconocido Eva Martín en una entrevista concedida a RTVE. "Cruz ha sido más grande de lo que yo pensaba para mí", ha añadido. Según confiesa, encarnar a la marquesa ha sido “un regalazo”, una oportunidad profesional que le ha permitido descubrir límites propios, probar otros registros y disfrutar del trabajo: "He arriesgado, he probado terrenos que no conocía. Y, al mismo tiempo, he intentado pasarlo bien en cada momento".

La actriz tenía muy claro cómo quería dar forma a su personaje: "Yo quería hacer una marquesa que, además de implacable, fuera vulnerable y tuviera sentido del humor". A pesar de ser antagonistas, Eva también encuentra ciertos paralelismos con Cruz: "Cruz tiene la fuerza y la fe de Eva. Esa fe de luchar por las cosas en las que cree, aunque tengamos valores diferentes".

De entre todas sus escenas, hay una que guarda con especial intensidad: la detención de su personaje. "Es el momento en el que la marquesa cae, literalmente", cuenta. "En el guion, ella termina arrodillada y a mí me parecía muy gráfico que cayera de cara al suelo. La imagen era lo más potente que podía haber, comparada con ese primer día en el que baja la escalera de una forma tan altiva. Fue potente sentir a la marquesa arrodillándose, por fin". Antes de despedirse, Eva Martín ha querido agradecer el cariño recibido durante estos dos años: "Gracias por guardar un poquito de su corazoncito para esta marquesa malona".