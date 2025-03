David Cantero desvela por qué tendrá que regresar a Mediaset en las próximas semanas: los asuntos que tiene pendientes en el grupo

Después de semanas de especulaciones, David Cantero ha decidido zanjar todas las dudas sobre su salida de Mediaset. Lo ha hecho con sinceridad en una entrevista concedida a 'La Ventana', donde ha explicado por qué dejó su puesto como presentador de 'Informativos Telecinco' tras más de una década de trayectoria.

“Yo tenía pensado seguir”, ha afirmado. Sin embargo, según ha desvelado, el grupo de comunicación le propuso una modificación en sus condiciones laborales: “La empresa quiere hacer reajustes económicos. ‘Oye, queremos que cobres menos’, pues no y ya está”. Cantero ha dejado claro que fue una salida pactada y legal: “Está contemplado en la ley laboral las salidas pactadas”.

Lejos de mostrarse resentido, el periodista ha vuelto a hablar con afecto de la cadena en la que ha trabajado los últimos años: “No me oiréis decir nada malo de Mediaset porque realmente conmigo se han portado muy bien desde el primer momento. He sido muy feliz allí, me lo he pasado muy bien y he trabajado muy a gusto”.

Aunque su etapa diaria en Telecinco ha finalizado, Cantero todavía tiene compromisos pendientes con la cadena. “Tengo que hacer todavía un par de cosas que quedaron pendientes: una entrevista y una gala o evento”, ha avanzado.