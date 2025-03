Dos exparejas de ‘La isla de las tentaciones’ revolucionan al público con inesperadas reconciliaciones

El reality ha llegado a su fin, pero ‘La isla de las tentaciones’ sigue generando contenido. Esta vez, no por nuevas infidelidades o confesiones explosivas, sino por lo que parece una sorprendente tregua emocional entre dos de las parejas que peor salieron del programa: Bayan y Eros, y Alba y Gerard.

Después de lanzarse duras acusaciones en los debates finales, Bayan y Eros se han dejado ver juntos en redes sociales. Lejos quedó la tensión: ambos han publicado vídeos donde muestran una evidente complicidad, entre risas, bailes y bromas que acumulan ya millones de visualizaciones. "Me gusta verlos llevarse bien", ha comentado Andrea Bueno, participante de la edición anterior. "¡Ostras! Esto no me lo esperaba", añadió Marta Peñate.

Pero si una reconciliación ha descolocado por completo a los fans, esa es la de Alba y Gerard. Pese a que ella se mostró especialmente crítica con él durante el programa, ahora la situación parece haber dado un giro radical. En TikTok, no solo se han dejado ver juntos, sino que Alba ha publicado varios clips dedicados a su exnovio, uno de ellos con una recopilación de sus mejores momentos.

"Y al final, aunque nos hayamos hecho mucho daño, hay amor entre nosotros. No es el momento ni el tiempo correcto, pero de todo esto puedo decir que al menos me llevo una futura amistad y el recuerdo del mayor amor de mi vida. Gracias, Geranio", ha escrito ella emocionada.