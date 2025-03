Jorge Javier se pronuncia sobre el salto de 'Sálvame' a TVE y su próxima batalla en las tardes: "Hay morbo"

Jorge Javier Vázquez presenta cada tarde su propio 'Diario' en Telecinco. El presentador catalán ha cambiado recientemente de horario para evitar competir contra los seriales, algo que le está funcionando en audiencias, consiguiendo los mejores registros del programa y superando por primera vez el 10%, pero ahora el presentador se ha pronunciado sobre sus nuevos rivales en las tardes.

Y es que próximamente tendrá que verse las caras contra sus antiguos compañeros de 'Sálvame' después de la cancelación de 'Ni que fuéramos shhh'.

Además, la competición entre ambas ofertas será máxima, pues tendrán casi el mismo horario: 'El Diario de Jorge' se emite de 18:30 a 20:00 horas y lo nuevo del universo 'Sálvame' se podrá ver entre las 18:30 y 20:30 horas.

"La verdad es que yo no lo vivo como un enfrentamiento. Yo entiendo que para la gente haya morbo, pero yo no lo vivo en plan 'ojalá los vayamos a aplastar'. No. Ojalá podamos convivir los dos, ¡han sido compañeros míos quince años!", comenta el showman sobre este enfrentamiento en una entrevista concedida a la revista Semana.