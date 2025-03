Pepe Navarro desveló la traición que sufrió de Ivonne Reyes y se plantó contra la pregunta de Ángela Portero

Pepe Navarro acudió este viernes a 'De viernes' una semana después de que Ivonne casi abandonara el plató del programa. El presentador se ha sentado frente a Bea Archidona y Santi Acosta para responder a Ivonne y se ha plantado ante una pregunta de Ángela Portero.

El que fuera maestros de ceremonias de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' ha negado una vez más la versión de Reyes, defendiendo que no es padre de su hijo.

"Me parece bien que venga aquí a contar lo que le pasa, pero mucha gente lo está pasando mal y no va a la tele a contarlo. A mí eso me da igual pero lo que tengo que dejar claro es que esa señora ha mentido", ha comenzado diciendo. "En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro más o menos fijo en España que se llamaba Chema y al que le dijo que el niño era suyo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa".

Además, el exconcursante de 'El Desafío' cuenta cómo y cuándo se enteró del embarazo de Invonne: "Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada".

Navarro también contó el favor que le hizo a la venezolana cuando trabajaba a Antena 3 y que sin embargo, ella decidió pagarle con una traición: "Ella no estaba demasiado bien de dinero y entonces se me ocurrió hacer una propuesta en Antena 3 que era seguir el día a día de una mujer famosa embarazada para que se hiciera con ella y así ayudarla económicamente, ese niño vendría con un pan debajo del brazo. Al día siguiente paso por un quiosco y veo en una portada 'Ivonne Reyes embarazada' y lo tomé como una traición porque yo le había pedido que guardara silencio hasta que saliera lo del proyecto, desde ese momento dejamos de tener relación".

Por último, el también exconcursante de 'Mask Singer' se ha quejado de la pregunta de Ángela Portero, planteándose de manera definitiva frente a la respuesta. "Sé que esto no te va a gustar pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Usabas preservativo en tus relaciones sexuales?".

"Yo no tengo por qué contar cómo hacía yo el amor o dejaba de hacerlo, eso pertenece a mi intimidad y no tengo por qué hablar sobre ello. Aquí lo que importa es que esa señora lleva años mintiendo a todo el mundo y especialmente a su hijo", contestó visiblemente enfadado.