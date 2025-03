'Supervivientes' castiga a todo un grupo de náufragos por incumplir una de las normas más esenciales: esta ha sido la consecuencia

'Supervivientes 2025' vivió este jueves una noche de alto voltaje cuando Jorge Javier Vázquez comunicó en directo una sanción sin precedentes: todos los concursantes de Playa Furia quedaban nominados tras ser acusados de robar un mechero y utilizarlo para hacer fuego. La organización había ofrecido una salida: si el culpable confesaba, solo él sería nominado. Pero nadie dio un paso adelante.

La polémica se desató cuando Gala Caldirola encontró el mechero. Ella misma defendió que lo halló por casualidad, no que lo sustrajera. Una versión que sus compañeros respaldaron. Y lejos de señalar a un responsable para esquivar la nominación, decidieron cargar juntos con la consecuencia. “Tramposos, sí. Pero también generosos”, aplaudió Makoke, aunque su gesto fue reprendido por el presentador: “Vamos a administrar mejor los aplausos. Esto no es un chiringuito”.

Montoya, tocado por el aluvión de reproches, no tardó en plantar cara a Jorge Javier: “¡Ya está! Más látigos no nos podemos echar”. El presentador, firme pero con humor, zanjó la discusión: “Y ahora falta Montoya diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”. El tono no logró suavizar la dureza de la noche: Almácor, Ángela Ponce, Carmen Alcayde, Damián Quintero, Gala Caldirola, Montoya, Pelayo Díaz, Rosario Matew y Nieves Bolós están ahora en la cuerda floja.

Mientras tanto, Playa Calma vivía su propio destino. Laura Cuevas fue la más votada por su equipo y Anita Williams, ganadora de la prueba de líder, añadió a Koldo Royo a la lista negra con su nominación directa. Así, el reality activa un nuevo televoto en uno de sus momentos más tensos, con el robo del mechero marcando un antes y un después en la convivencia.