La tensa entrevista de Sonsoles Ónega con Lucía Dominguín: “De los cuernos a la muerte de mi madre, esto es muy fuerte”

Sonsoles Ónega vivió este miércoles un momento incómodo en 'Y ahora Sonsoles' cuando Lucía Dominguín, invitada para hablar de su nuevo libro de recetas, mostró su disconformidad con la entrevista. La hermana de Miguel Bosé no ocultó su enfado cuando la presentadora introdujo vídeos sobre la historia de amor de sus padres, Lucía Bosé y Dominguín, lo que provocó un cruce de palabras en pleno directo.

“¡Qué aburrimiento, de verdad!”, exclamó Dominguín, visiblemente molesta. “Me habéis traído aquí para hablar de una cosa y ahora me encuentro con otra historia que no tiene nada que ver. ¿Qué tengo que poner, cara de pavo?”, continuó, dejando desconcertada a la presentadora. Sonsoles intentó calmar la situación y reconducir la conversación, pero la invitada insistía en que su familia tenía mucho más que contar.

El ambiente se tensó aún más cuando el programa emitió un homenaje a Lucía Bosé, algo que tampoco gustó a su hija. “Ahora pasamos de los cuernos de Mariví a la muerte de mi madre. Esto es muy fuerte, por favor”, comentó Lucía, provocando la reacción de Sonsoles. “Si no quieres que hablemos, te doy un abrazo y terminamos la entrevista”, zanjó la presentadora, dejando claro su desacuerdo con la actitud de la invitada.

Tras una pausa publicitaria, la situación dio un giro. Lucía Dominguín pidió disculpas en directo a Sonsoles Ónega, reconociendo que su reacción había sido exagerada. “No sé qué me ha pasado. Entendería que no me volvieras a invitar, pero si lo haces me tomaré una tila antes o algo”, comentó entre risas, a lo que la presentadora respondió con una promesa de que volverían a verse.