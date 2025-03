Dos nuevas caras en 'Got Talent España': Telecinco renueva su jurado intercambiándolo con 'Tu cara me suena'

La próxima edición de 'Got Talent España' traerá consigo importantes novedades en su jurado. Telecinco ha confirmado la incorporación de Carlos Latre y Lorena Castell como nuevos jueces del programa, en sustitución de Tamara Falcó y Florentino Fernández. A su vez, Risto Mejide y Paula Echevarría continuarán en sus puestos, asegurando cierta continuidad en el panel de jueces.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de esta undécima temporada, aunque no se espera que sea inminente. El casting de concursantes se abrió en diciembre de 2024, poco después del final de la anterior edición, y Fremantle, la productora del programa, aún no ha iniciado la grabación de los nuevos episodios.

Con este fichaje, Carlos Latre regresa a Telecinco tras el breve paso de 'Babylon Show', un programa humorístico que fue cancelado a los pocos días de su estreno. Desde entonces, ha trabajado puntualmente en 'El programa de AR' y próximamente formará parte del nuevo formato de Jesús Calleja.

Por su parte, Lorena Castell desembarca en el talent show tras la cancelación de 'Caiga quien caiga'. En los últimos años ha pasado por diferentes programas de TVE y Atresmedia, participando en formatos como 'MasterChef Celebrity' o 'El desafío'.