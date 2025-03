Antonio Montero carga contra 'Sálvame', María Patiño y Belén Esteban: "Están reventados"

Antonio Montero no ha tenido reparos en hablar sobre su etapa en 'Sálvame' ni en señalar a algunos de sus antiguos compañeros en el podcast 'Chico de revista', presentado por Arnau Martínez. El paparazzi, ahora colaborador de '¡De Viernes!', ha reconocido que nunca se sintió querido en el programa y ha cargado contra figuras como Lydia Lozano, Belén Esteban y María Patiño.

"Para mí, 'Sálvame' se degeneró bastante. Creo que se equivocaron completamente con el conflicto de Antonio David, fue un punto de inflexión que marcó el camino de todo", ha comentado Montero, asegurando que él mismo advirtió a la productora sobre la deriva del formato.

Sobre Lydia Lozano, el periodista ha sido contundente: "Está dolida porque la desenmascaré. A mí me da igual, pero ella lo sabe. Cuando la conocí, era una motorista que llevaba reportajes a la revista. No necesito a Lydia para nada en mi vida, ni ella a mí".

Montero también ha desvelado su decepción con Belén Esteban y María Patiño. Según él, la de San Blas no le respondió cuando la felicitó por su nuevo programa: "Podría hablar mucho sobre Belén Esteban, me ha decepcionado muchísimo y me ha intentado hacer la vida más difícil. Tengo pruebas de las putadas que me ha hecho", mientras que sobre la que fuera su compañera también en Antena 3, el paparazzi aseguró que su respuesta fue un simple "ah, gracias", y ha añadido que "les veo un poco reventados".

El colaborador también recordó un episodio tras la muerte de Jimmy Jiménez-Arnau, cuando, según él, Belén y María insinuaron que su presencia en el funeral solo buscaba "un minuto de gloria". "Me da hasta pena, cree el ladrón que todos son de su condición", ha sentenciado Montero.