Sandra Barneda empatizó con Anita por sus errores, que acabó llorando con las palabras de la presentadora: "No he tenido la oportunidad de decírtelo"

'La isla de las tentaciones' emitió anoche su primer debate final con la actualización de la situación de las parejas participantes después del reencuentro emitido la semana pasada y grabado en enero. Además, el programa hizo historia al rentransmitirse por primera vez desde Honduras para conectar con Manuel, Montoya y Anita.

Precisamente a esta última quiso dirigirse Sandra Barneda para dedicarle unas palabras: "No he tenido la oportunidad de decírtelo porque estábamos en 'Supervivientes' y no tiene que ver con 'La isla de las tentaciones'", comenzó diciendo la presentadora que se dirigió a la concursante "desde el corazón". "Las personas pueden equivocarse, las personas pueden hacerlo mal, pero aquí tengo una hoguera y yo no te quemo en ella, te salvo. Porque yo también me he equivocado. Sé que has sufrido mucho".

Anita no pudo contener las lágrimas y le explicó a su paisana que "a día de hoy estoy muchísimo mejor, pero sí que es verdad que me ha costado muchísimo vivir la emisión. De lunes a domingo lo he pasado fatal, haciendo autocrítica, porque obviamente no sabía cómo lo estaba pasando Montoya", argumenta. "A él le he pedido perdón de todas las formas, pero llega un momento que no se puede hacer más. Solo intentar demostrar cada día que realmente te has equivocado", prosiguió.

"Nunca he sido infiel, siempre he sido la que ha estado en el otro lado, aguantando los cuernos. Creo que lo que hice fue como un método de autodefensa, porque pensaba que Montoya me lo iba a hacer. Se me fue la pinza, ya está. No hay excusa ninguna", explicó Anita antes de finalizar relatando que cree que sigue enamorada, pero es bastante difícil todo".