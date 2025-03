Sonsoles Ónega enfurece en directo contra un colaborador: "¿Qué gilipollez estás diciendo?"

Sonsoles Ónega ha enfurecido hoy en directo. Lo hizo tras tratar el tema de Alice y Morata, que ya están viviendo en la ciudad turca, Estambul. Los colaboradores no se ponían de acuerdo con uno de los temas que habían puesto encima de la mesa y, en ese momento, Sonsoles tuvo que poner orden en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Lorena Vázquez quiso contestar a Nacho Gay: ""No nos ponemos muchas veces de acuerdo con él, porque a mí no me gusta la exposición que hace permanente de sus hijos. Es verdad que le funciona muy bien en redes sociales, pero creo que puede ser perjudiciales para los niños".

"Muchas cosas pueden ser perjudiciales para los niños, pero los padres toman decisiones por ellos... Yo tengo mis opiniones, todas las madres toman decisiones sobre sus hijos que condicionan sus vidas, a nivel educativo, a nivel religioso, a muchos niveles...", defendía el colaborador.

"Y como es una opinión pública, Lorena Vázquez la comenta", decía la presentadora mientras se dirigía al set de entrevistas. "Habría que cambiar muchas cosas de la legislación, si hay que controlar la educación de los niños...", decía Nacho. "Pero, ¿qué gilipollez estás diciendo Nacho Gay? Me voy. No tiene nada que ver, solamente te digo... que al ser una decisión pública. No tiene nada que ver con decisiones privadas. Es que me echan, en los tornos tengo el finiquito", respondía enfadada Sonsoles.