Ana Morgade denuncia la incómoda situación con un jefe: "Me encerró en un camerino"

'Al cielo con ella' se ha instalado con éxito en la noche del sábado de La 2. El programa de Henar Álvarez recibió la semana pasada a Ana Morgade, que contó la experiencia machista que vivió con un jefe en un camerino.

Y es que el programa de La 2 tiene por costumbre que sus invitados congelen en la nevera a una persona para devolver el "mal karma" y luego expliquen los motivos.

"Es alguien que sigue trabajando en televisión. Lo único, no me acuerdo del nombre", dijo al comienzo la cómica. "Fue un jefazo, no sé si sigue siéndolo, en un programa cuando yo estaba empezando, era un saco de mierda que flipas", continuó explicando.

"Era de estos que pasaba delante de mí y decía: '¡A esta con más escote, que tiene las tetas gordas!' Lo decía sin mirarme. Él quería todo el rato que las mujeres siempre fuéramos con crop tops, con 'supershorts'. A mí me daba mucho pudor", le contaba a la presentadora.

"No me gustaba, no estaba cómoda. Entonces, se lo dije a la compañera de vestuario. Ella me dijo: 'No te preocupes, voy a defender un vestuario con el que estés cómoda'. El pavo se enteró, se chinó y para el siguiente programa, me puso un 'sketch' en el que tenía que salir en ropa interior", relató, aunque aclarando que finalmente se negó.

"Yo era súper joven, no sé de dónde saqué el valor para negarme. Me encerró en un camerino y me intentó echar del programa. Como no había motivos, no pudo. Tuve que trabajar con él hasta el final del programa", finalizó.