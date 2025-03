Amador Mohedano denuncia haber recibido amenazas en su buzón: "Me decían que me iban a matar"

Amador Mohedano fue el principal invitado de anoche en 'De viernes'. El andaluz volvió a la televisión después de tres años. El hermano de Rocío Jurado aseguraba estar pasando un buen momento, tranquilo y con la deuda de Hacienda totalmente saldada.

Además, asegura que se encuentra soltero, pero que no pierde la esperanza de encontrar una compañera de vida: “Siempre hay una cosita que te gusta… a nadie le amarga un dulce, ¿no?”.

"Vienen a mi puerta, llaman muchas veces chicas que viene a hacerse una foto conmigo y, de pronto, podría surgir… pero ¿Quién me va a aguantar a mí ahora?", comenta entre risas.

"Me dejan cartas en el buzón, hay cosas muy bonitas que me dicen y hay cosas un poco picarescas…", antes de desvelar un testimonio que ha dejado a todos helado.

"También me llegan cosas que no son agradables… he llegado a tener dos amenazas en el buzón, escritas a mano. Una me decía que me fuese de Chipiona que me iban a matar", decía ante la incredulidad de los colaboradores.