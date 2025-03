Tensión máxima en ‘TardeAR’: Raquel Bollo explota contra Isa Pantoja con graves afirmaciones

El enfrentamiento entre Raquel Bollo e Isa Pantoja sigue subiendo de tono. La colaboradora de ‘TardeAR’ no ha dejado pasar las palabras de Isa en ‘Vamos a ver’, donde la hija de Isabel Pantoja dejó claro que no piensa olvidar el daño que le ha causado. “No entiendo por qué tiene tanta inquina contra mí”, lamentaba Isa, asegurando que le dolió profundamente que Raquel intentara desmentir su versión en ‘¡De viernes!’.

Desde el plató de Telecinco, Bollo ha respondido con contundencia, dejando claro que no piensa callarse. “Llevo 20 años en televisión y no me han pagado por gusto”, señalaba, defendiendo que su nombre no lo ha puesto ella en la polémica. Además, ha acusado a Isa de tergiversar la relación con su familia: “Si sigues diciendo algo de mí, te voy a responder. La que ha mentido con algo muy grave has sido tú”.

El enfrentamiento se ha vuelto aún más personal cuando la colaboradora ha recordado que su hijo Manuel salió de ‘Supervivientes’ por motivos de salud, mientras que Isa y Asraf no lograron encajar con sus compañeros. “Tú no tienes a nadie porque cuando alguien te dice algo que no te gusta, lo apartas de tu vida”, le ha reprochado.

En un tono más tenso, Bollo ha advertido que no permitirá que se siga hablando de ella y de su familia en términos negativos. “Quien vuelva a decir que mis hijos y yo organizamos algo en plató, lo voy a demandar”, ha afirmado con rotundidad, dejando claro que no piensa permitir más acusaciones en su contra.