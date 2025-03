'TardeAR' rompe la escaleta para contar la monumental bronca entre estas dos concursantes de 'Supervivientes'

El ambiente en 'Supervivientes 2025' se ha caldeado hasta niveles insospechados. En la tarde de este miércoles, 'TardeAR' rompía su escaleta para informar en directo sobre una bronca monumental que se estaba produciendo en Honduras entre dos participantes: Laura Cuevas y Makoke.

"Nos están comentando que se está produciendo una bronca enorme, gigantesca y monumental entre Laura Cuevas y Makoke. Pero bestial, eh", anunciaba Verónica Dulanto, dejando claro que la situación en los Cayos Cochinos se había descontrolado entre ambas participantes.

Las primeras reacciones no tardaron en llegar. "Me imagino a Laura diciéndole de todo a Makoke, que se está controlando también", opinaba Mónica Hoyos, mientras que Raquel Bollo advertía que "Makoke no se queda callada". Incluso Frank Blanco preguntaba si existía algún conflicto previo entre ellas, a lo que Hoyos respondía tajante: "Makoke tiene con todo el mundo, pero yo tendría mucho respeto de pelearme con Laura porque tiene una lengua…".

Lejos de quedarse en un enfrentamiento entre dos concursantes, 'TardeAR' confirmaba que la bronca ha salpicado a más compañeros, convirtiéndose en el mayor conflicto del reality hasta el momento. "No solo la bronca ha sido entre Laura Cuevas y Makoke, sino que ha implicado a más concursantes. Esto se va a convertir en la macrobronca", sentenciaba Dulanto.

Las imágenes de este enfrentamiento, que ya se perfila como uno de los momentos clave de la edición, se podrán ver en la gala de esta noche de 'Supervivientes 2025', donde el presentador Jorge Javier Vázquez ofrecerá todos los detalles de lo sucedido en las playas de Honduras.