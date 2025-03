'Vamos a ver' desenmascara a Rubén Torres tras su paso por 'La isla de las tentaciones': "Es un poco como 'Pretty Woman'"

La última entrega de "3 meses después" de ‘La isla de las tentaciones 8’ ha dejado una de las mayores sorpresas de la edición: Rubén Torres, el tentador que conquistó a Bayan, tenía pareja cuando entró al reality. Aunque ambos abandonaron República Dominicana con el propósito de seguir conociéndose, la realidad fuera del programa fue bien distinta. Apenas 48 horas después de su regreso a España, el bombero cortó todo contacto con la concursante para retomar su relación con su novia.

El propio Torres confirmó la noticia en su reencuentro con Bayan, asegurando que sigue con la misma persona con la que estaba antes de su paso por el reality. Esta revelación ha causado indignación en 'Vamos a ver', donde los colaboradores han criticado duramente su comportamiento. "La chica es la novia que tenía y que siguió teniendo Torres cuando entró en ‘La isla de las tentaciones’. Él entra como tentador con pareja", afirmó Joaquín Prat en pleno directo.

Alessandro Lequio fue aún más tajante, comparando la actitud de Torres con un simple trabajo de seducción: "Para él, ser un tentador amante es un trabajo y no puntúa como infidelidad. Es un poco como 'Pretty Woman'", ironizó, insinuando que su único objetivo en el reality era económico. Pepe del Real, por su parte, reveló que en octubre, el de Badalona incluso acudió a la boda de Ángel Cristo con su pareja, demostrando que su relación nunca se rompió realmente.

Sandra Alardo también fue contundente al analizar el engaño sufrido por Bayan: "Entonces lo que no puedes hacer es irte con la chica que has tentado. A Bayan la ha engañado y la ha utilizado". Las colaboradoras del Club Social no han dudado en calificar a Torres de "cínico y mentiroso", señalando que su comportamiento ha sido una absoluta manipulación para generar contenido en el programa.