La justicia rechaza la querella contra David Broncano y Lalachus por la vaquilla en las Campanadas de TVE

El juzgado número cuatro de Madrid ha desestimado la querella presentada por la asociación ultracatólica HazteOir contra David Broncano, Laura Yustres 'Lalachus' y la dirección de TVE por las Campanadas de fin de año. La organización acusaba a los comunicadores de un delito contra los sentimientos religiosos tras la exhibición de una estampita de la Virgen con la vaquilla del 'Grand Prix', pero el magistrado ha archivado el caso al considerar que se trató de un recurso humorístico dentro de los límites de la libertad de expresión.

"Tenía una intención claramente humorística sin que en ningún momento se haga ninguna mención religiosa", señala el auto, que también destaca que la imagen mostrada en pantalla no incluía ninguna representación de Jesucristo, sino "solo un corazón y rayos de luz". Según el juez, la broma no estaba dirigida a los católicos en particular, sino "al público en general".

El magistrado subraya que "no basta con ofender los sentimientos religiosos, sino que se requiere que con dicha conducta se haga escarnio de una confesión religiosa con la intención de ofender", algo que no considera aplicable en este caso. Además, recuerda que "la sátira y el recurso a lo irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social".

El fallo supone un respaldo legal a Broncano, Lalachus y la cúpula de TVE frente a las críticas de los sectores más conservadores. La decisión del juez deja claro que el humor, incluso en clave satírica, está protegido por la libertad de expresión, aunque la polémica sobre los límites de la comedia siga abierta.