Javier Gutiérrez rechaza interpretar este papel en el biopic de Isabel Pantoja: este es el motivo principal

El anuncio del biopic de Isabel Pantoja ha desatado la curiosidad sobre quiénes podrían interpretar a los personajes clave en la vida de la tonadillera, incluido Paquirri. En plena alfombra roja de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, Javier Gutiérrez fue preguntado por Europa Press por la posibilidad de encarnar al legendario torero en la serie, algo que el actor descartó con rotundidad.

"¿Paquirri o Kiko Rivera? ¿Al padre? No. Yo no, no tengo hechura yo de torero", respondió con sorpresa, dejando claro que no se ve en el papel. Con su característico humor, añadió que hay otros actores que encajarían mejor en el rol: "Hay actores que pueden hacerlo muy bien antes que yo, pero bueno, gracias".

La futura serie sobre Isabel Pantoja sigue generando expectación, especialmente en torno a su reparto. Por el momento, no se han revelado detalles sobre quién dará vida a la cantante ni a las figuras más importantes de su historia o quienes formarán parte de la historia que se contará en la ficción.

Actualmente solo se sabe que la cantante ha llegado a un acuerdo y ha firmado un contrato con la productora Mediacrest, que será la encargada de producir tanto el proyecto de ficción como el documental, donde se abordará la trayectoria de la sevillana en muchos aspectos de su vida.