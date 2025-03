Carmen Lomana le pide una entrevista a Jordi Évole, despreciando a algunos de los invitados de su programa

Carmen Lomana está inmersa en la promoción de su libro ‘Pasión por la vida’, unas memorias en las que repasa su infancia, su matrimonio con Guillermo Capdevila y su evolución como figura pública. Su recorrido mediático la ha llevado por múltiples programas de televisión, desde ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Espejo Público’ hasta su reciente visita a ‘¡De viernes!’. Sin embargo, hay un programa que se le resiste: ‘Lo de Évole’.

La empresaria ha manifestado en redes sociales su interés por sentarse con Jordi Évole en el formato de entrevistas de laSexta. "¿Qué podría hacer para que me entreviste Jordi Évole, se os ocurre alguna idea?", escribió en X (antes Twitter), mientras veía el último programa del periodista con la rapera Mala Rodríguez. "Mi nuevo libro de memorias está liándola, pero este no lo lee. Ahora está entrevistando a una chica que es la primera vez que la veo", añadió, sin ocultar su sorpresa por la elección de la invitada.

A pesar de no haber recibido la llamada de laSexta, Lomana asegura que sigue el programa y aprecia el trabajo del presentador. "Me encantan sus entrevistas, yo no soy sectaria. Siempre le veo", comentó en otro mensaje. Un usuario de la red social le respondió con la pregunta directa "¿Será que no interesas?", a lo que la socialité contestó con seguridad: "A él quizá no... pero hay más personas en España. Seguro que le daría buenísima entrevista".

Mientras espera su oportunidad en ‘Lo de Évole’, Carmen Lomana continúa con la promoción de su libro en otros espacios. En ‘Pasión por la vida’, la empresaria ofrece un relato íntimo sobre su trayectoria, sus vivencias en ciudades como San Sebastián, Madrid y Londres, y la resiliencia con la que afrontó la pérdida de su esposo en 1999. Un testimonio que, según ella, merecería un hueco en el programa de Jordi Évole.