'De Viernes' provocó un ataque de ansiedad a Jessica Bueno con un audio de su ex Luitingo: "¿Cómo puede decir esas barbaridades?"

En su última entrega en Telecinco, De Viernes vivió un momento sumamente desagradable durante la entrevista que Santi Acosta y Beatriz Archidona realizaron a Jéssica Bueno. La modelo acudió al plató del programa de corazón de Mediaset para hablar sobre su reciente ruptura con Luitingo, cantante con el que había comenzado una relación tras ambos participar en GH VIP 8.

Sin embargo, el programa tenía preparada una sorpresa desagradable para la invitada, que nadie esperaba. A través del colaborador José Antonio León, se le tendió una trampa a Jéssica Bueno y, de algún modo, también a Luitingo. En medio de la entrevista, León se levantó y entregó a la modelo una tablet y unos auriculares, pidiéndole que escuchara una conversación privada de Luitingo con su familia, en la que él la criticaba duramente.

La expresión de Jéssica cambió de inmediato, y comenzó a llorar al escuchar las palabras de lo que hasta hacía poco era su pareja. "¡Pero... por Dios!", exclamó entre sollozos, mientras le costaba respirar.

"Queremos que escuches algo que ha llegado a la redacción, solo tú. No se va a hacer público ni nada", le indicó León, explicándole que era la versión de Luitingo sobre su ruptura "cuando nadie me ve". Desconcertada, la sevillana comenzó a escuchar el audio mientras los presentadores y colaboradores observaban atentamente su reacción.

Al ver a Jéssica al borde de un ataque de ansiedad, Beatriz Archidona se apresuró a entregarle un vaso de agua para intentar calmarla, luego de haberla afectado profundamente. “¿Él sabe que esto está grabado? Es una conversación con su familia. ¿Quién le estaba grabando?", preguntó confundida, mientras Santi Acosta y José Antonio León confirmaban que "él no sabía que lo estaban grabando".

José Antonio León intentó defender la situación: "Entiendo que no, que ha sido una pillada de esas que se hacen. Hay que decir a favor de él que ese es un entorno privado, y a veces en privado se dicen cosas que no se quieren justificar. Es doloroso, pero hay que decir que él está en un entorno de confianza". Así, reconoció que estaban difundiendo una conversación privada de Luitingo sin su conocimiento ni consentimiento.

"¿Pero cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas barbaridades? ¿Cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos", expresó la modelo, completamente rota. "Ay, Jéssica, no te lo tomes tan... Ay, Dios mío...", intentó consolarla Patricia Pérez, mientras Archidona seguía intentando tranquilizarla.

“Yo no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida, y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. He tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mí, y esto no me ayuda", continuó explicando, completamente destrozada.