Esto es lo que pensó Sandra Barneda de Montoya la primera vez que lo vio

Sandra Barneda visitó anoche el plató de 'De viernes'. La presentadora se ha convertido en fenómeno mundial gracias a su mítica escena persiguiendo a Montoya en 'La isla de las tentaciones', que ha sido viral mundialmente, llegando incluso a la televisión estadounidense.

Barneda ha repasado su trayectoria, pero también ha hablado de la octava temporada de 'La Isla de las tentaciones' y de Montoya. Concretamente, la presentadora ha revelado qué fue lo que pensó la primera vez que vio al ahora concursante de 'Supervivientes 2025'.

La presentadora cuenta que se encontraba en Villa Montaña con los chicos y no puedo evitar entrar a la habitación donde estaba Montoya.

De hecho, su primer pensamiento fue que era "un exagerado", hasta que descubrió que era la forma de ser del andaluz. "Conocí a su madre, y me dijo que era así. Me dijo que le pusieron dos compañeros en el cole para ver si le calmaban y no hubo manera".