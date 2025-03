Nagore Robles aclara si ha recibido una propuesta para participar en 'Supervivientes 2025'

El estreno de 'Supervivientes 2025' ha devuelto a la conversación a uno de los nombres más demandados por los seguidores del reality: Nagore Robles. La colaboradora, que ha estado vinculada al formato durante años como tertuliana y presentadora de 'Sobreviviré', ha decidido responder a los que le preguntan por qué no ha viajado a Honduras.

"Quiero hacer este vídeo porque un montón de personas me están escribiendo diciendo: 'Oye, Nagore, ¿tú no prometiste que irías a 'Supervivientes'?'. Yo no prometí que iba a ir a 'Supervivientes'", comienza explicando en un TikTok. La vasca recuerda que en la pasada edición recibió una oferta para incorporarse como sustituta tras la marcha de Carmen Borrego, pero decidió rechazarla. "Yo dije que llevan años ofreciéndome ir y nunca había ido, con lo cual, ¿por qué iba a ir un mes después, donde evidentemente todo el mundo me iba a quitar cualquier mérito?", argumenta en su vídeo.

Sin embargo, este año la situación ha sido diferente: "A mí nadie me ha llamado, con lo cual ni siquiera he tenido que decir ni sí ni no. No me he podido sentar a escuchar ninguna propuesta", afirma, dejando claro que la productora o la cadena han tomado la decisión de no contar con ella.

Nagore también ha apuntado a una posible razón detrás de esta ausencia: su actual presencia en TVE. "Quizás ese sea uno de los motivos, que no lo sé. Pero donde sí estoy es en 'Bake Off', todos los lunes", señala, antes de bromear sobre la dura competencia del talent de repostería frente a 'La isla de las tentaciones'.