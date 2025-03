Ana Rosa Quintana responde a la pregunta más inesperada: ¿sería concursante de 'Supervivientes'?

El salto de Terelu Campos desde el helicóptero en 'Supervivientes 2025' se ha convertido en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana. La colaboradora de '¡De viernes!' ha aterrizado en Honduras con la misión de superar los 21 días de permanencia que logró su hermana, Carmen Borrego. Su llegada al reality ha sido objeto de debate en distintos espacios de Telecinco, entre ellos 'El programa de Ana Rosa', donde la presentadora ha dejado claro que nunca aceptaría un reto similar.

"Ella es un personaje súper conocido. Ahora bien, yo no iría", confesó Quintana en su tertulia con Jano Mecha, Cristina Cifuentes, Pilar Eyre y Estefanía Molina. El resto de colaboradores coincidieron con ella en que no se verían en una situación tan extrema. "A mí la humedad no me hace mucha gracia ni pasar frío tampoco", apuntó Molina, mientras que Eyre bromeaba con otro inconveniente: "Yo tampoco iría, pero porque se me rizaría el pelo".

Cifuentes, sin embargo, no descartó del todo la idea y advirtió a la presentadora: "Nunca digas 'de esta agua no beberé'". Pero Ana Rosa lo dejó claro: "Vamos, te lo puedo firmar y jurarlo si quieres. No puedo con los bichos. Tú te atreves con todo, pero yo ni los bichos ni saltar en el helicóptero. ¡Que no!".

El fenómeno viral en torno a Terelu y los memes sobre su salto también fueron tema de conversación en el programa. "¡Cuánto juego nos va a dar Terelu!", exclamó Mecha, mientras Quintana ironizaba sobre los desafíos de la isla: "Bueno, es que allí no hay arañas, sino elefantes, son gigantes". Cifuentes también intervino: "Sí, hay unas cucarachas muy grandes", a lo que Eyre añadió: "Bueno, también está lo de dormir encima de una esterilla y el suelo, lo veo incómodo". Ana Rosa concluyó con un último inconveniente para su participación en el reality: "Creo que es peor dormir con gente que no conoces. Igual roncan".