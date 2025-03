Pepe Ruiz, Avelino en 'Escenas de matrimonio', cerca de matarse: así fue el aparatoso accidente que tuvo el actor

El pasado lunes 3 de marzo, la Casa de Vacas del parque de El Retiro acogió la gala de los premios La Terraza, un evento impulsado por José Aguilar en el que se reconoció la trayectoria de diversas figuras del mundo del espectáculo. La ceremonia reunió a rostros conocidos como Manuel Zarzo, Mónica Pont, Ana Escribano y Pepe Ruiz, quien protagonizó un inesperado incidente durante la velada.

El actor, de 84 años, sufrió una caída mientras subía al escenario para recoger su premio. Al pisar un cable en las escaleras, perdió el equilibrio y terminó en el suelo, generando un instante de gran preocupación entre los asistentes. No obstante, él mismo se encargó de restar importancia al momento con una reacción inmediata: "No ha pasado nada, soy un cómico", afirmó tras reincorporarse.

El actor ha intervenido este mismo día en 'TardeAR' para afirmar que "se ha exagerado el tema de manera brutal. Ni he estado a las puertas de la muerte ni nada. Es un poco ridículo, pero hice un poco un numerito diciendo que era lo normal cuando me subía a un escenario". Además, el actor ha afirmado que hace dos años tuvo una caída importante y que "tuve que llevar un aparato en la rodilla durante cuatro meses y me tuvieron que operar".

Sobre su reciente accidente, el actor ha afirmado que solo tiene una cicatriz en la rodilla, como un pequeño rasguño, pero nada más. De hecho, no necesitó atención médica tras la gala de premios y asegura que se marchó a casa directamente, sin pasar por el hospital.

El evento también sirvió para que Pepe Ruiz volviera a la esfera pública tras un tiempo alejado de los focos. Además de recibir su galardón, el actor aprovechó la ocasión para comentar el nuevo proyecto teatral de Terelu Campos: "Si ahora quiere ser actriz, ha esperado mucho para ser actriz, lo podía haber hecho hace 30 años, cuando era delgadita, era muy mona. Ahora ya va a tener que hacer, desgraciadamente, de mamá de chicas mayores".