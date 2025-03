Genoveva Casanova y su inesperado revés en 'El desafío': el motivo por el que no puede realizar la prueba más extrema

Genoveva Casanova ha sido una de las grandes ausencias en la prueba más exigente de 'El desafío'. Durante la emisión del programa, la modelo mexicana ha explicado los motivos médicos que le impidieron someterse al reto de la apnea, una de las pruebas más complicadas del formato de Antena 3. Aunque se había preparado físicamente para afrontarla, los médicos le prohibieron su participación debido a un problema de salud previo.

En agosto de 2023, Genoveva sufrió una embolia pulmonar que derivó en un infarto pulmonar y un derrame, lo que la llevó a permanecer ocho días hospitalizada. Tras recibir el alta, tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación para recuperar su estado físico. Dado que la grabación de 'El desafío' tuvo lugar a principios de 2024, la modelo aún se encontraba en fase de recuperación cuando llegó el momento de enfrentarse a la apnea.

El equipo médico del programa decidió posponer la prueba para darle más tiempo, pero finalmente, tras una última revisión, se confirmó que su estado de salud no le permitía sumergirse en la pecera. “Estuve haciendo rehabilitación pulmonar, tratando de llegar para estar lista, pero el viernes pasado me hicieron una ecografía y sigue habiendo trombos en el pulmón”, explicó Genoveva. Según detalló, su doctora le advirtió de los riesgos y le dejó claro que no podía “bromear” con el tema.

Roberto Leal, presentador del programa, quiso subrayar la seriedad de la situación: “No es que te lo hayan desaconsejado, es que te lo han prohibido terminantemente”. A pesar de su deseo de completar la prueba, Genoveva Casanova tuvo que aceptar la recomendación médica y seguir adelante en el concurso sin enfrentarse a este reto.