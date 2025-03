Olga Moreno decepcionó a todos en 'De viernes' al negarse a hablar de su vida: "No voy a hablar de nada de eso"

Ocho meses después de su última aparición en televisión, Olga Moreno regresó a Telecinco el 28 de febrero para ser entrevistada en De Viernes. Durante la conversación, la exmujer de Antonio David Flores fue preguntada en repetidas ocasiones sobre su expareja, aunque ella prefirió no profundizar en el tema y solo hablar lo estrictamente necesario.

Moreno compartió que en los últimos meses ha atravesado un difícil momento emocional que la mantuvo alejada de los medios. La muerte de su madre fue un golpe devastador para ella, al igual que su separación de Antonio David. "Me vais a perdonar, pero no voy a hablar de nada relacionado con lo anterior. Estoy aquí para hablar del presente y de estos ocho meses que han pasado", explicó al inicio de la entrevista, respondiendo a las preguntas de los tertulianos sobre su exmarido. "El pasado, pasado está", añadió con firmeza.

El programa De Viernes evitó mencionar a Antonio David, quien fue despedido de Telecinco en 2021 tras las acusaciones de su exmujer, Rocío Carrasco, quien lo señaló como presunto maltratador. Aunque el Tribunal Supremo declaró nulo el despido y le concedió una indemnización de 120.000 euros, Antonio David no ha vuelto a aparecer en los programas de Mediaset, y desde entonces, se ha dejado de hablar de él directamente.

Con el anuncio de que Olga Moreno sería entrevistada en De Viernes, surgieron especulaciones sobre si Telecinco rompería el veto que había impuesto sobre su exmarido, pero el programa optó por no abordarlo. Aunque los presentadores sí mencionaron su nombre, la conversación evitó entrar en detalles.

"¿Cómo es tu relación actual con Antonio David?", preguntó Santi Acosta. "Es correcta, es buena, y que siga así toda la vida", respondió Olga. A pesar de ello, dejó claro en varias ocasiones que no quería hablar de su exmarido: "Como la separación ya ha pasado y yo he sanado, lo veo ahora como algo lejano y quiero seguir adelante", insistió.

A pesar de sus esfuerzos por evitar hablar del tema, Ángela Portero le preguntó si ya estaba divorciada de Antonio David, a lo que Olga, visiblemente incómoda, pidió que se dejara de lado esa cuestión. "No voy a hablar de nada relacionado con eso. Esto no es actualidad. Os juro que no quiero ser borde, estoy encantada de estar aquí, pero no quiero hablar de mi pasado", aclaró. Tras varios intentos, finalmente consiguió que el equipo de De Viernes cambiara de tema, enfocándose ahora en su estado emocional y su relación actual con Agustín Etienne.