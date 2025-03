María del Monte reaparece junto a Inma Casal para aclarar su cobra: "No soy muy expresiva"

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, y como es tradición cada año, se organiza un evento que incluye actuaciones musicales y artísticas, además de la entrega de las Medallas de Andalucía a personalidades destacadas de la región, quienes llevan con orgullo su bandera allá donde vayan. Este año, una de las galardonadas fue la cantante María del Monte, quien, tras la gala, protagonizó un momento viral con su esposa, Inma Casal.

Después del evento, la prensa se acercó, y Casal entrevistaba a María del Monte para hablar sobre el reconocimiento recibido. Al final, se acercó a darle un beso, pero en ese instante, la cantante le hizo una "cobra" que rápidamente se viralizó en las redes sociales, junto con su comentario: "Ha perdido la cabeza". Mientras que la reportera se lo tomó con humor, en las redes la situación no fue vista de la misma manera.

Ante la controversia, María del Monte apareció en directo en Y ahora, Sonsoles para compartir su felicidad por la Medalla de Andalucía y aclarar lo sucedido. La cantante desmintió los rumores de que la "cobra" fuera producto de un complejo por mostrar su orientación sexual en público. "No ha pasado nada. Yo no soy muy expresiva en público, ni quiero serlo. No sería coherente pedir privacidad y luego vulnerarla yo misma. Después le he dado 24.500 besos", explicó.

Como era de esperar, la conversación terminó en risas y bromas sobre el incidente. "Hay que ver lo que me ha hecho", comentó Casal con humor. María del Monte, por su parte, aprovechó para dedicar unas palabras bonitas a su esposa: "Cuando te pasan cosas importantes, hay que compartirlas, porque también se deben a las personas que te rodean. Ella es un pilar fundamental en mi vida". "Ahora lo quiere arreglar. Ya hablaremos", añadió Casal, continuando con la broma.