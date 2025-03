Terelu Campos, el bombazo secreto de 'Supervivientes', ¿como concursante?: así la ha convencido Telecinco

Telecinco ha destapado el gran bombazo que tiene preparado para la próxima edición de 'Supervivientes'. La cadena y Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) han cerrado un acuerdo con Terelu Campos para que participe en el arranque del reality, a partir del próximo jueves 6 de marzo.

La semana pasada, la periodista Esther Mucientes adelantó que la hija de María Teresa Campos negociaba en secreto con la cadena de Mediaset, con la que finalmente ha alcanzado un acuerdo. Su presencia en el reality se ha hecho oficial en el programa '¡De viernes!', del que es colaboradora habitual.

Pero, ¿en qué consistirá exactamente su presencia? ¿Cuál será exactamente su papel? Lo que parece claro es que Terelu no será una concursante de pleno derecho, ya que en todo momento se habla de "participación" y de que "viaja a Honduras con una misión" Además, Telecinco comunicó el jueves que no haría oficial más concursantes hasta el día del estreno y este anuncio se ha hecho un día después.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, los responsables de la cadena y de la productora se lo habrían pedido como un favor, tras años de trabajo conjunto, al necesitar dar el mayor de los impulsos al reality desde el primer minuto. Y su presencia sería clave, al ser un indudable reclamo para la audiencia de Telecinco. Se desconoce cuál será la duración exacta de su estancia en la isla, que podría ser por un mínimo de una semana y un máximo de un mes.

Por otro lado, el que su participación no sea como la de un concursante de pleno derecho y tenga un principio y un final predeterminado, habría sido fundamental para convencer a la madre de Alejandra Rubio, que no obstante tendrá que convivir con el resto de famosos en las mismas condiciones, incluidas las pruebas físicas y de habilidad que proponga el programa. No obstante, podrá negarse a hacer alguna de ellas si considera que por cuestiones de salud no está capacitada para afrontarlas.

Además, Terelu Campos podrá poner fin a su participación en 'Supervivientes' en el momento que ella decida, incluso si se produce antes de lo previsto, por cuestiones de inadaptación. Y además, se le permite que pueda declinar tirarse desde el helicóptero, como suelen hacer todos los robinsones en la gala inaugural. El jueves se desvelará si se lanza, literalmente, a la aventura.