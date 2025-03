Lola Lolita se revuelve contra Pilar Rubio y Juan del Val por sus puntuaciones: "Me parece injusto"

Lola Lolita vivió una de sus peores galas en 'El Desafío' anoche. La influencer se enfrentó a un "duelo de vértigo" con Genoveva Casanova. El reto consistía en ir cruzando plataformas en altura, pasando de una a otra sin caer, algo que logró, pero que no fue bien puntuado por el jurado.

"Creo que eres una gran estratega y estás jugando muy bien tus cartas", dijo Pilar Rubio frente a la afirmación de la concursante de tener fobia a las alturas. Rubio además, añadió que la influencer había hecho una campaña publicitaria en paracaídas, lo que quitaba credibilidad a su fobia.

Juan del Val tampoco tuvo buenas palabras para Lola: "Yo entiendo vuestra superación. Si tú, Lola, tienes mucho vértigo y has pasado una semana muy mala… Estamos en El desafío y debemos tener cierta credibilidad. Esta prueba ha sido absolutamente menor, daba la sensación de que absolutamente cualquier persona lo podría hacer y eso no es El desafío", comunicaba.

La influencer, que recibió la tercera peor puntuación de la noche, se revolvió contra el jurado defendiendo su posición: "Para mí sí que ha sido un desafío y me lo he tomado superpersonal. De hecho, lo único que dije antes de entrar al programa fue que jamás me pusieran una prueba de vértigo porque tengo mucha fobia a la altura. Fue lo único que pedí y me lo han hecho".

"Ha sido la peor semana de mi vida [...] Me parece un poco injusto que piensen que ha sido una performance. Me duele porque, para mí, os juro por mi vida que ha sido la peor prueba que he hecho en todo El desafío", concluyó.