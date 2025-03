José Mota expulsó a Salva Reina de su programa por haber ganado un goya haciendo drama: "Es un fraude"

José Mota emitió anoche en La 1 su tercer programa de 'No News'. El manchego volvió a hacer gala de su humor junto a Patricia Conde, Santiago Segura y Florentino Fernández y recibió la visita de varios famosos.

Uno de ellos fue Salva Reina, al que expulsó por haber ganado un goya.

Para presentar al actor, Mota escenificó una terapia en grupo a lo alcohólicos anónimos, llamada cómicos anónimos. La pretensión era que los humoristas dejaran de hacer chistes.

En la charla, participaron el propio José Mota como terapeuta, así como Flo, Santiago Segura y Patricia Conde como pacientes, al igual que Salva Reina, como novato.

El sketch en plató duró varios minutos en el que los cómicos se ponían a prueba para no caer en la risa y el chiste fácil hasta que Paco Collado irrumpía para detener la charla.

"Parad la reunión", comenzaba diciendo. "He investigado a este hombre y es un fraude. Le han dado un premio por hacer un drama, entonces no es cómico. Mirad", decía mientras en pantalla aparecía el momento en el que Salva Reina recibía el goya por su papel en 'El 47'.

Tras visionar el momento, Santiago Segura quiso saber por qué el cómico abrazó a Antonio Banderas. "Fue porque me frenó. Yo iba corriendo y si no para Banderas sigo corriendo. Me dijo 'sube chaval' y me estaba dando cuenta del ridículo que estaba haciendo", desveló sobre su momento con el actor malagueño.

"Lamentándolo mucho tienes que abandonar el grupo", le interrumpía José Mota, que pasaba a despedir al andaluz entre el aplauso del público.