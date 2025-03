Frank Cuesta habla por primera vez tras su detención: "Están intentando destruirme"

El pasado jueves, saltaba la noticia de la detención de Frank Cuesta en Tailandia por posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Hoy, 48 horas después, el herpetólogo ha sido puesto en libertad gracias a que sus hijos se han hecho cargo de la fianza.

Cuesta ha difundido un vídeo desde su Santuario para explicar la situación a la que se enfrenta: "Ha habido una movida aquí bastante gorda. Yo lo único que os puedo decir es que el Santuario está aquí, los animales están aquí, se han llevado a varios animales, que a mí me duele mucho cómo se los han llevado, y qué animales son", ha comenzado diciendo.

Además, el español cuenta que no entiende el criterio para llevarse a esos animales: "Si unos son ilegales, ¿por qué dejan otros iguales aquí?”. “Todos sabemos, yo creo, por qué ha pasado esto. También tengo que decir que aquí, gracias a Dios, y como el caso ha trascendido a arriba, tenemos IPS, mensajes, tenemos quién habla, de dónde vienen reportes, y no hay casualidades en esta vida. Están pasando cosas muy raras, chavales. Yo no voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero ya sabemos quién y cómo", ha expuesto.

"Lo único que puedo decir es que llevo toda la vida intentando hacer algo bueno por los animales, la trayectoria está ahí y no hay mucho que pueda decir. Lo que se intenta hacer a veces es mejor, otras peor, y en este caso ha tocado destruir a Frank entre varias personas", ha añadido a un mensaje que ha empezado a tener tintes conspiranoicos.

Cuesta termina incidiendo en que están intentando destruirle y muestra su agradecimiento a quienes le apoyan: "Por dentro estoy muy jodido, porque es la primera vez que me pasa, me da mucho miedo por la familia, por los animales, por Paloma, y ahora mismo las únicas personas en las que puedo confiar son mi familia, Paloma, y en España ya sabéis en quién confío y en quién no. Gracias a los que estáis apoyando ahí de alguna manera. Cuando las cosas son injustas, son injustas. Lo que se está haciendo ahora conmigo es intentar destruirme desde varios frentes. Buena suerte para ellos, yo voy a seguir peleando".