Giro inesperado en ‘GH Dúo 3’: doble expulsión y un reencuentro entre lágrimas

La semifinal de ‘GH Dúo’ dejó sorpresas y momentos de emocionantes con la doble expulsión de José María Almoguera y Romina Malaspina. En una gala marcada por giros inesperados y estrategias de cara a la final, los concursantes Marieta, Sergio, Maica y Óscar lograron asegurarse un puesto en la última fase del concurso.

El primer eliminado de la noche fue José María, quien asumió su salida con resignación: "Me lo imaginaba. Me ha dolido que sea por un 1%, pero así es el juego". Su expulsión provocó una reacción inesperada en su pareja, María, quien decidió abandonar la casa con él. Sin embargo, tras pensarlo mejor, volvió con sus compañeros y se justificó: "Queda muy poco, son pocos días y aquí está vuestra jefa de campaña. Dile a José que me espere".

Uno de los momentos más esperados de la gala fue el posible reencuentro entre José María y su madre, Carmen Borrego, después de un año sin verse. Aunque en un principio la colaboradora de ‘Así es la vida’ rechazó recibir a su hijo tras ver algunos de sus comentarios en el reality, finalmente apareció en plató y protagonizaron un emotivo abrazo. "Tu educación, tu nobleza, tu autocontrol… Me siento muy orgullosa como madre", expresó Borrego entre lágrimas.

La segunda expulsión de la noche fue la de Romina Malaspina, quien perdió el duelo contra Sergio. La argentina se despidió del concurso dejando en la final a Marieta, Maica, Sergio y Óscar, quienes ya se preparan para la última etapa del programa. Con solo unos días por delante, los cuatro finalistas deberán jugar sus cartas para convencer a la audiencia y alzarse con la victoria en ‘GH Dúo’.