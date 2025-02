La cada vez más dramática situación de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: ahora asegura que su madre es esta conocidísima cantante

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ha vuelto a acaparar titulares tras conceder una entrevista en la que aborda su identidad y su relación con su madre, Lourdes Ornelas. Después de días de especulaciones sobre su paradero debido a su desaparición de redes sociales, la revista Pronto ha logrado contactar con ella para conocer de primera mano su versión de los hechos. En la conversación, Devil ha mostrado su malestar por cómo se habla de ella en algunos medios: "No te enteras de lo que soy. Estás hablando con una mujer, no con un hombre, respondió tajante cuando se le refirieron con su nombre anterior.

Desde la muerte de Camilo Sesto, la relación entre Lourdes Ornelas y su hija ha sido objeto de controversia. Ornelas ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el estado de salud de Sheila, asegurando que "lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea". Sin embargo, en esta nueva entrevista, Devil ha dejado claro que no quiere saber nada de ella, negando incluso su vínculo familiar: "Esa no es mi madre", aseguró durante la conversación.

En un giro inesperado, Sheila Devil afirmó que su verdadera madre no es Lourdes Ornelas, sino la cantante Rocío Dúrcal. "Eso lo dices tú, que estás muy confundido. Mi historia es muy particular y es lo que hay", declaró, sin aportar más detalles sobre esta sorprendente afirmación. Hasta el momento, ni Ornelas ni el entorno de la fallecida intérprete de "Amor eterno" han reaccionado públicamente a sus palabras.

El testimonio de Sheila llega en un contexto de incertidumbre sobre su bienestar, después de años marcados por problemas de salud, episodios de descontrol en su domicilio y declaraciones de su madre alertando sobre sus malas compañías. Mientras tanto, su entorno más cercano sigue sin pronunciarse sobre las recientes declaraciones de la artista, que continúa defendiendo su autonomía y rechazando cualquier tipo de intervención en su vida.