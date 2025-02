Nacho Abad estalla en directo: tensión máxima en 'En boca de todos' por una acalorada discusión

La tensión ha marcado el último programa de 'En boca de todos', donde Nacho Abad ha tenido que intervenir para frenar un fuerte enfrentamiento entre dos de sus colaboradoras. La discusión se originó a raíz de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, un tema que ha cobrado especial relevancia en medio de la polémica por las acusaciones contra Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La disputa entre Patricia Cerezo y Sarah Santaolalla escaló rápidamente, obligando al presentador a tomar medidas para restablecer el orden en el plató.

Todo comenzó cuando Cerezo lanzó una pregunta directa en relación con la participación en las marchas feministas: "¿La semana que viene quién va a estar detrás de esa pancarta? ¿Quién se va a poner el color moradito y quién va a tener las santas narices de levantar la mano en favor del feminismo?. Un comentario que no tardó en recibir la respuesta contundente de Santaolalla, quien defendió la movilización con vehemencia: "Pues yo y animo a todas las mujeres de este país a que participen".

A partir de ese momento, la conversación se tornó en un cruce de reproches y voces elevadas, sin que ninguna de las dos estuviera dispuesta a dar su brazo a torcer. Nacho Abad intentó mediar llamando al orden: "Sarah, Sarah, escucha...", pero sus intentos fueron en vano. Ante la imposibilidad de calmar la situación, el presentador optó por una medida drástica: "¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Baja los micrófonos, por favor! Por favor, vamos a tranquilizarnos un poco, ordenó al equipo técnico para silenciar los micrófonos y zanjar la disputa.

Finalmente, tras unos instantes de tensión, la situación logró estabilizarse y el programa continuó con el siguiente tema del día. Sin embargo, la escena dejó claro que el debate sobre el feminismo y las recientes controversias políticas sigue generando un fuerte choque de opiniones en los platós de televisión.