Telecinco encuentra en 'La isla de las tentaciones' a su próximo concursante confirmado para 'Supervivientes 2025'

Rosario Matew se convierte en la novena concursante confirmada de 'Supervivientes 2025'. La influencer ilicitana, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones 4', se enfrentará ahora a una experiencia completamente diferente, en la que la supervivencia y la resistencia física serán clave. Su nombre se suma al casting del reality de Telecinco, donde compartirá aventura con otros rostros conocidos como el actor Álex Adrover, avanzado en exclusiva por YOTELE.

“Liarla en las islas se me da muy bien y el mundo beauty me apasiona, pero no todo va a ser unglots. Así que quiero que conozcáis otra parte de mí y a darlo todo”, explica la joven en su vídeo de presentación. Con una comunidad de más de 434.000 seguidores en Instagram y 607.000 en TikTok, su participación promete generar gran repercusión, sobre todo entre el público más joven.

La influencer, de 25 años, debutó en televisión en 2021 cuando viajó a República Dominicana junto a su entonces pareja, Álvaro Boix, en 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el programa estuvo marcado por su conexión con Suso Olivares y, posteriormente, con Simone, quien ahora es tentador en la actual edición del reality. También ha sido conocida por su relación con Stiven, ex de Tania Medina, con quien mantuvo una historia sentimental hasta su ruptura en enero de este año.

Fuera de los realities, Rosario Matew ha sabido hacerse un hueco en el mundo de la moda y el emprendimiento. Antes de su salto a la televisión, estudiaba en este sector y actualmente es la creadora de su propia marca, Matew, en la que ofrece joyas, accesorios y ropa. Ahora, dejará su faceta como influencer y empresaria a un lado para embarcarse en el desafío de 'Supervivientes', donde tendrá que demostrar su capacidad de adaptación y resistencia en condiciones extremas.