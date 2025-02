Mercedes Milá mete un tremendo zasca a Franganillo y critica el especial de Calleja en Telecinco desde dentro: "Nos han destrozado el espectáculo"

Jesús Calleja ya ha viajado al espacio. El presentador de 'Planeta Calleja' se ha convertido en el tercer español en abandonar el planeta Tierra, y la hazaña se ha podido ver (o más bien, vislumbrar) a través de Telecinco con un especial informativo presentado por Carlos Franganillo y María Casado.

Tras tal hazaña espacial, quien ha entrado en una conexión en directo ha sido la presentadora Mercedes Milá, aunque lo ha hecho para quejarse un poco, pues según decía la catalana, "yo tengo algún pero que poner a los americanos".

La que fuera presentadora de 'Gran hermano' ha comenzado su discurso diciendo que "nos han destrozado el espectáculo porque no se ha escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba y el fuego y el humo va por los lados. O nos tenían engañados o al nuestro no le ha salido las cosas como a los demás", añdiendo también que "la imagen que va hacia arriba, es que no se ve cuando los dos elementos se sueltan".

Finalmente, sobre el contenido generado por el propio Telecinco, Mercedes comentaba que "yo no sé si nuestro astronauta Alegría es un poco soso, pero yo he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María, porque tú Franganillo, como eres presentador de 'Telediario', es imposible que le pongas emoción".

Finalmente el presentador titular de 'Informativos Telecinco' ha tomado la palabra para excusarse diciendo que "es que estaba muy lejos, Mercedes, no se veía con tanta precisión", a lo que su compañera María añadía que "yo creo que nos reservas esas imágenes para dentro de unos días para juntarlas a otras".