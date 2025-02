Fernando Tejero regresa a 'La revuelta' con cuentas pendientes: su venganza y reconciliación con Broncano

La nueva semana en 'La revuelta' arrancó con una visita marcada por el reencuentro y las cuentas pendientes. Fernando Tejero, actor conocido por su papel en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', regresó al plató de David Broncano tras su tensa experiencia en 'La Resistencia', donde admitió haberse sentido incómodo. Esta vez, el intérprete llegó con una broma bajo el brazo: una tarta con una foto suya abrazando a Pablo Motos en 'El hormiguero'.

Nada más comenzar la entrevista, Broncano tomó la iniciativa para disculparse: “No lo pasaste bien...”. Tejero confirmó sin rodeos: “No”. El actor recordó cómo le dolió que el presentador dijera que había sido el peor invitado del programa, aunque posteriormente matizó su comentario. Broncano, por su parte, reconoció su error y admitió que en aquel momento priorizaba el espectáculo sobre la comodidad del entrevistado: “Me faltaba la habilidad para conciliar que el público se lo pase bien y el invitado también”. Para sellar la reconciliación, ambos se dieron un beso en pleno directo, algo que Tejero dejó claro que no haría con Motos: “Con Motos no me beso”.

Más allá del enfrentamiento pasado, el actor habló sobre su trayectoria profesional y su reciente salida de 'La que se avecina', tras 15 años en la serie: “No me voy por prejuicio, estoy muy agradecido a los hermanos Caballero y al público. Son etapas. Cuando no me siento cómodo en un sitio es porque se ha acabado”. También aprovechó para recordar su amor por el teatro y su admiración por Federico García Lorca, a quien lleva tatuado. “Me hice actor por él”, confesó, revelando además que tiene un tatuaje en honor a su perra Pepa, fallecida el año pasado.

Por supuesto, no faltaron las clásicas preguntas sobre dinero y sexo. Sobre su patrimonio, Tejero declaró tener “un millón y medio”, aunque matizó que Hacienda se lleva una parte importante. En cuanto a su vida sentimental, fue directo: “Estoy en barbecho. En los últimos 30 días… una vez. Ahora no tengo pareja y vivo en El Escorial, estoy como el abuelo de Heidi en la montaña, la cosa se complica”. Sin filtros, bromeó sobre su actividad en solitario: “Me la zurro como un mono. Creía que con la edad se pasaba, pero me la zurro todos los días y hay días que dos veces”.