'Supervivientes 2025' da 'Un paso adelante' para traer a su quinta concursante desde la escuela Carmen Arranz

'Supervivientes 2025' sigue desgranando su casting. El reality, que comenzará el 6 de marzo, anuncia a su quinta concursante, que llega tras pasar 'Un paso adelante', 'A las once en casa' o 'La que se avecina'. Por lo tanto, estamos ante otro rostro que llega desde el mundo de la interpretación, al igual que Álex Adróver, concursante desvelado en exclusiva por YOTELE.

Se trata de Beatriz Rico, que ha mostrado su emoción por formar parte del casting del programa de Telecinco: "¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a ‘Supervivientes’? Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción. Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas", ha dicho en el vídeo donde confirma su participación en el reality.

Rico saltó a la fama en los años noventa cuando debutó como azafata en 'El precio justo'. Después, presentó varios programas infantiles en Telecinco como 'Telebuten' y 'Hugolandia'.

Posteriormente, decidió encaminar su carrera hacia la interpretación en televisión, cine y teatro. Debutó en la gran pantalla en 1996 con la película 'Los hombres siempre mienten'. En televisión destacó por sus papeles en 'A las once en casa', 'Un paso adelante' y 'Ellas y el sexo débil'. Además, hizo un pequeño cameo en 'La que se avecina'.

Además, la actriz también ha sabido hacerse un hueco como escritora, publicando novelas como 'De Miss a más sin pasar por Albacete' y 'Tú quédate conmigo...yo me encargo de que merezca la pena'.