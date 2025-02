Patón responde a Ágatha Ruiz de la Prada y explica el motivo de su repentina fama: "Nadie salió a defenderme"

José Antonio Díaz-Patón sigue cosechando minutos de televisión a su corta, pero repentina trayectoria. El abogado se ha sentado en 'De viernes' una semana después de lo que lo hiciera su expareja Ághata Ruiz de la Prada confirmando la ruptura entre ambos.

Patón que se ha hecho famoso de manera repentina, reprocha la actitud de la diseñadora, a quien no le ha gustado el foco mediático de su exnovio. "Me hubiera alegrado muchísimo de que mi pareja se hubiese hecho famosa", explica a la vez que aclara: "no soy ninguna estrella, ni vengo aquí de estrella, ni quiero serlo".

Además, el abogado afirma que la razón de su salto a la fama fue la falta de defensa de Ágatha: "Yo cuando empecé a salir con Ágatha yo sabía que iba a acabar o por la puerta grande o en la enfermería y he terminado en la enfermería porque es una tía que vale muchísimo, con mucho poder y potencia, pero yo tampoco soy manco. Como abogado he empezado de cero y tengo un despacho en Madrid a base de tener coraje y tesón. Claro, si ella me sale a defender de la señora Lomana yo me callo, pero no me salió a defender. Nadie salió a defenderme".

Por último, Patón expone las contradicciones de la diseñadora, asegurando que fue ella la que pactó las fotos en París al inicio de su noviazgo. Unas imágenes que parecían robadas, pero según él no sería así: "Yo creo que existe poco. Robado-pactado sí".